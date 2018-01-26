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İstanbul'dan çaldıkları kamyonetle İzmit'te yakalandılar

Çekmeköy ilçesinde park halindeki kamyoneti çaldıkları öne sürülen 4 kişi İzmit'te gözaltına alındı.

İstanbul'dan çaldıkları kamyonetle İzmit'te yakalandılar

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde park halindeki kamyoneti çaldıkları öne sürülen 4 kişi İzmit'te gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, F.Y’ye ait 34 BV 9392 plakalı kapalı kasa kamyonetin çalınması üzerine çalışma yapan polis, Anadolu Otoyolu'ndaki plaka tanıma sistemi kameralarıyla takibe aldı.

Kamyonetin İzmit’e giriş yaptığının belirlenmesi üzerine polis ekipleri Kuruçeşme gişeler mevkisinde aracı durdurmak istedi.

Polisi fark etmesiyle araçtan inen 2 kişi yaya olarak kaçtı. Polis, kısa süreli kovalamacanın ardından S.C. (40) ile E.C'yi (16) gözaltına aldı.

Öte yandan, MOBESE kayıtlarından kamyonetin arkasından başka bir aracın ilerlediğini belirleyen ekipler, şüphelilere yardım ettikleri iddiasıyla B.C. (37) ve Ü.C'yi (21) de gözaltına aldı.

Şüphelilerden E.C. Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğerleri ise Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli #istanbul #araç hırsızlığı
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