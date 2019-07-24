İstanbul'dan havalanan posta güvercini Batman'a ulaştı

Bu haber güvercin meraklıların dikkatini daha çok çekecek. "Posta Güvercinleri Uçuş Yarışması"nda bin 100 kilometreyi katederek İstanbul'dan Batman'a ulaşan güvercin birinci olmayı başardı.

Uçtu uçtu uçtu, tam bin 100 kilometrelik hava sahasını katetti. İstanbul'dan Batman'a ulaştı.



O diğer güvercinlerden farklı... Çünkü, sahibine ve derneğine ödül kazandırdı.



Düzenlenen Posta Güvercinleri Uçuş Yarışması'na Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'den 64 posta güvercin katıldı.



Türkiye Güvercin Federasyonu Başkanı Bilgin Tuncay'ın da katıldığı yarışmada cuma günü 64 posta güverci İstanbul'dan uçurtuldu. 2778 ayak numaralı güvercin, 5 günün ardından Batman'a ulaştı.



Yarışmada birinci olan güvercinin sahibi Veysi Bilen, ilk kez bu kadar uzun mesafede birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Geçmişte haberleşme amacıyla kullanılan posta güvercinleri, artık hobi olarak yetiştiriliyor.





ulusal.com.tr