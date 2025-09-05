İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? Prof. Üşümezsoy çarpıcı rakam verdi
Marmara Bölgesi’ndeki fay hatlarına ilişkin yeni açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen depremle ilgili farklı bir senaryo ortaya koydu. Üşümezsoy, Adalar Fay Hattı’nın artık aktif olmadığını belirtirken, Silivri açıklarındaki fay hattına dikkat çekti.
Habertürk televizyonuna konuşan Üşümezsoy, sözlerine “Neden bana inanın?” diyerek başladı.
17 Ağustos 1999 depreminin ardından ortaya atılan görüşlere itiraz ettiğini hatırlatan Üşümezsoy, “Herkes ‘Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul’un hemen yanındadır, İstanbul’u yıkacak’ dendiği zaman ben ‘Hayır, 17 Ağustos’ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor’ dedim” ifadelerini kullandı.
“ADALAR FAYI ASLINDA ÖLMÜŞ BİR FAY”
Üşümezsoy, uzun süredir dile getirdiği tezi yeniden hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Adalar fayında hiçbir şey yok, fay Düzce’de. Bütün İstanbul’da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay.”
SİLİVRİ AÇIKLARINDAKİ FAYA DİKKAT ÇEKTİ
“Şimdi bağırarak söyleyeyim” diyen Üşümezsoy, İstanbul’u bekleyen depremle ilgili en kritik noktanın Silivri açıkları olduğunu belirtti:
“Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı.”