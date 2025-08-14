İstanbul depremi tehlikesi: Uzmanlar arasında görüş ayrılığı
Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul depremiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanları, megakentte olası bir deprem riskine ilişkin ortak görüşte birleşemiyor.
ŞENER ÜŞÜMEZSOY: İSTANBUL GÜVENLİ 🏙️
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye’de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu belirtiyor. Şüphesiz ki bu açıklama, bazı vatandaşlar için rahatlatıcı bir mesaj olarak yorumlanıyor.
NACİ GÖRÜR UYARIYOR ⚠️
Prof. Dr. Naci Görür ise İstanbul’da ciddi bir deprem riski bulunduğunu savunuyor. Görür, İstanbul’da 23 Nisan’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin Kumburgaz Fayı’nın yalnızca küçük bir kısmını kırdığını, Adalar Fayı’nın da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.
“Halka yanlış bir algı pompalanarak ‘İstanbul’da deprem bitti’ denildi. Bu söylem insanlarda rehavete yol açtı. Dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hâle geldi. Fayların kırılmasıyla birlikte 7’nin üzerinde bir deprem olacağı kesin.”
FARKLI GÖRÜŞLER VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR
Bir yanda Şener Üşümezsoy’un İstanbul güvenli açıklaması, diğer yanda Naci Görür’ün uyarıları, şehirde yaşayanların kafasını karıştırıyor. Bu karşıt görüşler, megakentin deprem riski konusunda halkın endişesini artırıyor.