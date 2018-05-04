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İstanbul-Diyarbakır seferi yapan uçakta asılsız bomba ihbarı!

Anadolujet'in İstanbul-Diyarbakır seferini yapan yolcu uçağı uçağı asılsız bomba ihbarı sebebiyle pist başından geri döndü

İstanbul-Diyarbakır seferi yapan uçakta asılsız bomba ihbarı!
Edinilen bilgiye göre, Anadolujetin TK 7210 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı saat 06.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı-Diyarbakır seferini gerçekleştirmek üzere pist başına doğru ilerlediği sırada bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine uçak pist başından geri dönerek güvenli bölgeye çekildi ve yolcular indirildi. Uçak içi ve bagajlar tek tek arandıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Uçak sabah 09.10da Diyarbakır seferini gerçekleştirmek üzere tekrar havalandı. Asılsız bomba ihbarı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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