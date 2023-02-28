İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 1 Mart Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 1 Mart Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Pendik
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SAHİL
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Mart 2023 Çarşamba 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Mart 2023 Çarşamba 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALİŞ SORUCU, ARAS, BAYKARA, BEHRAM ÖZSOY, DENİZ, DENİZEVLER, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, FAHRETTİN YETKİN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KUM, KURŞUN, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, REŞİT, RIFAT ENGİN, RIZABEY, SALI, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SARDUNYA, SARGÜN, SAİDE HANIM, SEKMEN, SELVİ, SERDAROĞLU, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, SİTE, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YAYLA, YEMENİ, YIL, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇELİKLER, ÇINAR, ÖZBEK, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, ŞAFAKLI, ŞEHİT ENVER YORULMAZ, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 01/03/2023 15:00:00 - 01/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Mart 2023 Çarşamba 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Mart 2023 Çarşamba 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Pendik
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : AKASYALI, ÇAM, PİRİ REİS, YAHYA KEMAL BEYATLI, ŞEHİT CAN ŞENCAN
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Mart 2023 Çarşamba 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Mart 2023 Çarşamba 15:30