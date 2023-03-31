İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İstanbul 1 Nisan Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 1 Nisan Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 1 Nisan Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ESER, POLAT sk bölgelerinde 01/04/2023 18:00:00 - 01/04/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Nisan 2023 Cumartesi 18:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Nisan 2023 Cumartesi 19:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk bölgelerinde 01/04/2023 16:00:00 - 01/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Nisan 2023 Cumartesi 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Nisan 2023 Cumartesi 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Eyüpsultan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah EDEBİYE, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / RAMİ YENİ mah 2. GASKO ÇIKMAZI, ABDİAĞA, DİKİLİAĞAÇ, GASKO ÇIKMAZI, MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, PALABIYIK, ZÜLFİKAR, İSLAMBEY sk / İSLAMBEY mah ALİAĞA ÇIKMAZI, ATABEY, ETHEM BABA, FAZİLET, FINDIKLI, KARLIK DERE, KUŞBAZ, MEHMET ALİAĞA, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SERFİNAZ, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HEDEF, ŞİRİNLER sk / SARIGÖL mah KUŞBAŞ, TUNCER sk bölgelerinde 01/04/2023 14:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Nisan 2023 Cumartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Nisan 2023 Cumartesi 16:00