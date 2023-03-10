İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 11 Mart Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 11 Mart Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 10 Mart Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah İSTASYON CADDESİ bölgelerinde 11/03/2023 13:00:00 - 11/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Mart 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Mart 2023 Cumartesi 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beylikdüzü
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 11/03/2023 13:00:00 - 11/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Mart 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Mart 2023 Cumartesi 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Arnavutköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 11/03/2023 13:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Mart 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Mart 2023 Cumartesi 17:00