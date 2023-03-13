İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 14 Mart Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 14 Mart Salı günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 14 Mart Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MEHTAP
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Mart 2023 Salı 16:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Mart 2023 Salı 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Arnavutköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AYTEKİN, BERKKAN, FATİH, GÜLİBRİŞİM, HATİPLİ, MÜLAYİM, NARGÜL, OLCAY, SEVBAN MEHMET, İCLAL sk bölgelerinde 14/03/2023 15:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Mart 2023 Salı 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Mart 2023 Salı 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ataşehir
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ANAFARTALAR, DİVAN, FATİHBEY, MOR PAPATYA, ZAMBAKLAR, BİRGÜL, KÜÇÜK CEYLAN, KARBEYAZ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Mart 2023 Salı 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Mart 2023 Salı 18:30