İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 15 Mart Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 15 Mart Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 15 Mart Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Çekmeköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YAPIT
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Mart 2023 Çarşamba 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Mart 2023 Çarşamba 16:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : GÖZNURU, BAYSAL, DEMETBAĞI, MUHTEREM, METHİYE
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Mart 2023 Çarşamba 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Mart 2023 Çarşamba 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beyoğlu
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah NAKKAŞ PENAHİ sk bölgelerinde 15/03/2023 15:00:00 - 15/03/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Mart 2023 Çarşamba 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Mart 2023 Çarşamba 21:00