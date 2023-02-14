İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 15 Şubat Çarşamba elektrik kesintileri listesi

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ALBOYACILAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KARABOYACILAR, KATİP ÇEŞMESİ, YENİKAPI DEĞİRMENİ, YENİKAPI KUMSALI, ÇORBACIBAŞI sk / KATİP KASIM mah İSKELE MEYDANI sk bölgelerinde 15/02/2023 15:00:00 - 15/02/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Şubat 2023 Çarşamba 19:00