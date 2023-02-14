İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 15 Şubat Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 15 Şubat Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ALBOYACILAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KARABOYACILAR, KATİP ÇEŞMESİ, YENİKAPI DEĞİRMENİ, YENİKAPI KUMSALI, ÇORBACIBAŞI sk / KATİP KASIM mah İSKELE MEYDANI sk bölgelerinde 15/02/2023 15:00:00 - 15/02/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Şubat 2023 Çarşamba 19:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bağcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1963., 2005., 2095., 2098., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2108., 2109., 2110., 2111. sk bölgelerinde 15/02/2023 14:00:00 - 15/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Şubat 2023 Çarşamba 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Avcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEYHAN, MARTI sk bölgelerinde 15/02/2023 13:00:00 - 15/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Şubat 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenler
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 69., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH sk / MİMAR SİNAN mah 71/1., 72., 73., 75., 78., 79., 81., 85., 86., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, RUMELİ, SELİMİYE sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, DAVUTPAŞA, KEVSER, MERVE, SEFALI sk bölgelerinde 15/02/2023 14:00:00 - 15/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Şubat 2023 Çarşamba 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:00