İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 16 Mart Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 16 Mart Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 16 Mart Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Arnavutköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 16/03/2023 17:00:00 - 16/03/2023 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mart 2023 Perşembe 17:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mart 2023 Perşembe 22:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ataşehir
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YILDIRIMBEY, AYDINBEY, CÖMERT
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mart 2023 Perşembe 16:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mart 2023 Perşembe 18:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şişli
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE, KARATAŞ, NAMZET, YARINCA sk bölgelerinde 16/03/2023 15:00:00 - 16/03/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mart 2023 Perşembe 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mart 2023 Perşembe 21:00