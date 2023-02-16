İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 17 Şubat Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 17 Şubat Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah FINDIKLI, KEMER sk bölgelerinde 17/02/2023 16:00:00 - 17/02/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Şubat 2023 Cuma 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Şubat 2023 Cuma 23:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bakırköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah BİLLUR sk bölgelerinde 17/02/2023 14:00:00 - 17/02/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Şubat 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Şubat 2023 Cuma 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beşiktaş
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ALAYBEYİ, IHLAMURDERE, KÖYİÇİ MEKTEP, KÖYİÇİ MEYDAN, LEŞGER, MUMCUBAKKAL, ORTABAHÇE, SİNANPAŞA KÖPRÜSÜ, YENİHAMAM, ÇELEBİOĞLU, ŞAİR NEDİM, ŞAİR VEYSİ, ŞEHİT ASIM sk / VİŞNEZADE mah HACI HALİT ARSA, ŞAİR NEDİM sk bölgelerinde 17/02/2023 14:00:00 - 17/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Şubat 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Şubat 2023 Cuma 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şişli
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, İSKETE sk bölgelerinde 17/02/2023 14:00:00 - 17/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Şubat 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Şubat 2023 Cuma 16:00