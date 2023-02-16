İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 17 Şubat Cuma elektrik kesintileri listesi

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah FINDIKLI, KEMER sk bölgelerinde 17/02/2023 16:00:00 - 17/02/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Şubat 2023 Cuma 16:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Şubat 2023 Cuma 23:00