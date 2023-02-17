İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 18 Şubat Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 18 Şubat Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, YEREBATAN sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR, AYASOFYA, BAB-I HÜMAYUN, CAFERİYE, MUSTAFADEDE, SOĞUKKUYU ÇIKMAZI, SOĞUKÇEŞME, TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI, NÖBETHANE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 18/02/2023 22:00:00 - 19/02/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni TM Tesisi
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Şubat 2023 Cumartesi 22:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Şubat 2023 Pazar 06:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beyoğlu
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN, DOĞANAY, FATİH SULTAN, KESKİN, KILIÇ, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SÜSLÜ, TEPE ÜSTÜ, ÇINAR, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sk bölgelerinde 18/02/2023 15:00:00 - 18/02/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Şubat 2023 Cumartesi 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Şubat 2023 Cumartesi 23:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Avcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DEVRİM, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 18/02/2023 13:00:00 - 18/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Şubat 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Şubat 2023 Cumartesi 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, NERGİS sk bölgelerinde 18/02/2023 13:00:00 - 18/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Şubat 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Şubat 2023 Cumartesi 17:00