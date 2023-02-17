İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 18 Şubat Cumartesi elektrik kesintileri listesi

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, YEREBATAN sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR, AYASOFYA, BAB-I HÜMAYUN, CAFERİYE, MUSTAFADEDE, SOĞUKKUYU ÇIKMAZI, SOĞUKÇEŞME, TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI, NÖBETHANE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 18/02/2023 22:00:00 - 19/02/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni TM Tesisi

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Şubat 2023 Cumartesi 22:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Şubat 2023 Pazar 06:00