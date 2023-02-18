İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 19 Şubat Pazar elektrik kesintileri listesi

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk bölgelerinde 19/02/2023 16:00:00 - 19/02/2023 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Şubat 2023 Pazar 16:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Şubat 2023 Pazar 20:00