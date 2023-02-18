İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 19 Şubat Pazar elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 19 Şubat Pazar günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk bölgelerinde 19/02/2023 16:00:00 - 19/02/2023 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Şubat 2023 Pazar 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Şubat 2023 Pazar 20:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Eyüpsultan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ, ALINTERİ ALT, EYÜP SULTAN, RAMİ KIŞLA, TOPÇULAR, TORNACI, İŞGÖREN sk bölgelerinde 19/02/2023 13:00:00 - 19/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Şubat 2023 Pazar 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Şubat 2023 Pazar 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah ÇERKEZKÖY sk / SANCAKTEPE mah 341. sk / BALABAN mah GÖLET sk bölgelerinde 19/02/2023 13:00:00 - 19/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Şubat 2023 Pazar 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Şubat 2023 Pazar 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah DEVİRHAN, MECİTBEY, UZUN YUSUF MEKTEBİ sk bölgelerinde 19/02/2023 14:00:00 - 19/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Şubat 2023 Pazar 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Şubat 2023 Pazar 17:00