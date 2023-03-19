İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 20 Mart Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 20 Mart Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 20 Mart Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bağcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2524., 2525., 2526., 2530., 2532., 2533., 2534., 2537., HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 20/03/2023 23:30:00 - 21/03/2023 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Mart 2023 Pazartesi 23:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Mart 2023 Salı 01:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Zeytinburnu
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN ÇIKMAZ, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, DOKUMACILAR SİTESİ sk bölgelerinde 20/03/2023 19:00:00 - 20/03/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Mart 2023 Pazartesi 19:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Mart 2023 Pazartesi 22:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Arnavutköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk / ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/03/2023 17:00:00 - 20/03/2023 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Mart 2023 Pazartesi 17:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Mart 2023 Pazartesi 22:00