İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 20 Şubat Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 20 Şubat Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ESER, POLAT sk bölgelerinde 20/02/2023 19:00:00 - 20/02/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Şubat 2023 Pazartesi 19:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Şubat 2023 Pazartesi 23:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 20/02/2023 15:00:00 - 20/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Şubat 2023 Pazartesi 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Tuzla
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ÇİNİ, TÜRKAN, ŞEVKETBEY, İLKNUR, ZEYTİN
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Şubat 2023 Pazartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Şubat 2023 Pazartesi 17:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah TEKİNER, VALİDE MEDRESESİ sk bölgelerinde 20/02/2023 14:00:00 - 20/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Şubat 2023 Pazartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Şubat 2023 Pazartesi 17:00