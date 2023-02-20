İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 21 Şubat Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 21 Şubat Salı günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DÜZYOL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 21/02/2023 17:00:00 - 21/02/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni TM Tesisi
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Şubat 2023 Salı 17:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Şubat 2023 Salı 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sultanbeyli
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BASRA
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Şubat 2023 Salı 13:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Şubat 2023 Salı 14:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah RAMAZAN SEZGİNER, TAVANLI ÇEŞME ARKASI, İCLALİYE sk bölgelerinde 21/02/2023 13:00:00 - 21/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Şubat 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Şubat 2023 Salı 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ataşehir
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : NASIR, BABA, OKUL, ABİDE, BAYKAL, SARI PAPATYA, HERCAİ MENEKŞE, AKARÇEŞME, PEMBE GÜL, USLU, KÜÇÜK HAKANLAR, HÜRRİYET, EGEMENLİK, YAVUZBEY, YUNUS, MOR ÇİĞDEM, SARI MANOLYA, AKASYA, BÜYÜK CAMİ, BÜYÜK FATİH, ÇAKMAKÇI, ÖRNEK, BÜYÜK BARBAROS, SARDUNYA, AKDENİZ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Şubat 2023 Salı 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Şubat 2023 Salı 18:00