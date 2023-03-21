İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 22 Mart Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bağcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2535. sk bölgelerinde 22/03/2023 23:30:00 - 23/03/2023 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Mart 2023 Çarşamba 23:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mart 2023 Perşembe 01:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SARIGAZİ YOLU, ÖZAYDIN, KÜRKÇÜLER, UÇAR
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Mart 2023 Çarşamba 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Mart 2023 Çarşamba 17:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ataşehir
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KEMAL PAŞA, ÇELEBİ MEHMET PAŞA, YILDIRIMBEY, AYDINBEY, DURSUNBEY
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Mart 2023 Çarşamba 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Mart 2023 Çarşamba 18:30