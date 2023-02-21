İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 22 Şubat Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 22 Şubat Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ADAK, AKGÜN SİLİVRİLİ, ALTINDAĞ, ATILGAN, BAŞKOMUTAN, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, GÖKSEL, GÜRBÜZ, GÜRTEPE, GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, HASTANE, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KARAMUSTAFA, KARTAL, KIRLANGIÇ, KIZIL, KOLEJ, KUYU, MÜMİN ARK, NADİR ERGÜR, RECEPKAPTAN, TURGUT BİNGÖL, TURGUT ÖZAL, YUSUF ÇOĞAL, ZİKRİ MEMİŞ, ÇAYIR, ÇAYLAK, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇUKUR ÇEŞME., ÇİMEN, İSMAİL ÖZTUNCA, ŞAHİN sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BILDIRCIN, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, ESENTEPE, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KEKLİK, KUMRU, LEYLAK, LEYLEK, OK, OKUL, PINARBAŞI, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 22/02/2023 13:00:00 - 22/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Şubat 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Şubat 2023 Çarşamba 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenyurt
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN KAHVECİ sk / BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah ADNAN KAHVECİ sk / GÖKEVLER mah 2251., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 22/02/2023 13:00:00 - 22/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Şubat 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Şubat 2023 Çarşamba 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beykoz
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MÜNEVVER AYAŞLI, BEYKOZ, BUSELİK, ESENLER ÇIKMAZI, MUTTALİP YAVUZ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Şubat 2023 Çarşamba 11:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Şubat 2023 Çarşamba 15:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şile
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ŞENKAYA, AYCAN, NİDA, MEDENİ, SATMAZLI, AYDIN, YEŞİLVADİ, YAMAN
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Şubat 2023 Çarşamba 11:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Şubat 2023 Çarşamba 18:00