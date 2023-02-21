İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 22 Şubat Çarşamba elektrik kesintileri listesi

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ADAK, AKGÜN SİLİVRİLİ, ALTINDAĞ, ATILGAN, BAŞKOMUTAN, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, GÖKSEL, GÜRBÜZ, GÜRTEPE, GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, HASTANE, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KARAMUSTAFA, KARTAL, KIRLANGIÇ, KIZIL, KOLEJ, KUYU, MÜMİN ARK, NADİR ERGÜR, RECEPKAPTAN, TURGUT BİNGÖL, TURGUT ÖZAL, YUSUF ÇOĞAL, ZİKRİ MEMİŞ, ÇAYIR, ÇAYLAK, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇUKUR ÇEŞME., ÇİMEN, İSMAİL ÖZTUNCA, ŞAHİN sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BILDIRCIN, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, ESENTEPE, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KEKLİK, KUMRU, LEYLAK, LEYLEK, OK, OKUL, PINARBAŞI, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 22/02/2023 13:00:00 - 22/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Şubat 2023 Çarşamba 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Şubat 2023 Çarşamba 16:00