İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 22 Şubat Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 22 Şubat Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SUADİYE CAMİİ, CAMİ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Şubat 2023 Perşembe 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Şubat 2023 Perşembe 17:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 23/02/2023 15:00:00 - 23/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Şubat 2023 Perşembe 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Şubat 2023 Perşembe 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SARIGÜL
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Şubat 2023 Perşembe 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Şubat 2023 Perşembe 15:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Avcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, HİLAL, KARATAŞ sk bölgelerinde 23/02/2023 13:00:00 - 23/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Şubat 2023 Perşembe 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Şubat 2023 Perşembe 16:00