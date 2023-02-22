İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 22 Şubat Çarşamba elektrik kesintileri listesi

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 23/02/2023 15:00:00 - 23/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Şubat 2023 Perşembe 15:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Şubat 2023 Perşembe 17:00