İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 23 Mart Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 23 Mart Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 23 Mart Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bağcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2518., 2534., DİLMENLER, HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 23/03/2023 23:30:00 - 24/03/2023 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mart 2023 Perşembe 23:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Mart 2023 Cuma 01:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Maltepe
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : TÜLİN
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mart 2023 Perşembe 16:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mart 2023 Perşembe 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İLKAY, HAKİM HASAN DURAK, MİNİ, AHU, AKSARAY, ASLAN, BEZİRGAN, ACISU
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mart 2023 Perşembe 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mart 2023 Perşembe 17:30