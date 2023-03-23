İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İstanbul 24 Mart Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 24 Mart Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 24 Mart Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINÇEŞME sk bölgelerinde 24/03/2023 13:00:00 - 24/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Mart 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Mart 2023 Cuma 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bakırköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HULUSİ DEMİRELLİ, RIFKI IŞIK, SAMİ AYANOĞLU, YAKUP ŞEVKİ, ŞEHİT ER RIDVAN MERT sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 24/03/2023 14:00:00 - 24/03/2023 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Mart 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Mart 2023 Cuma 19:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL sk / TAYA HATUN mah AYNACILAR, MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR HANI, TARAKÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/03/2023 14:00:00 - 24/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Mart 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Mart 2023 Cuma 16:00