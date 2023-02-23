İstanbul'da elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... 24 Şubat Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 24 Şubat Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 24/02/2023 15:00:00 - 24/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Şubat 2023 Cuma 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Şubat 2023 Cuma 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI sk bölgelerinde 24/02/2023 14:00:00 - 24/02/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Şubat 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Şubat 2023 Cuma 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Çekmeköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SALİH, RANA, VEZİR, ÇAVUŞBAŞI, PİRİ REİS, AYFER, AŞUROĞLU, ERENLER, KUŞÇU, MURAT, CANDAR, NARLI, FERAH, EFNAN, VEFA, ERBİL, GÜLİSTAN, SUNGUR, NURTANESİ, BEDESTEN, NAZ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Şubat 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Şubat 2023 Cuma 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Avcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADALET, DENİZKÖŞKLER, HÜRRİYET, SÜLÜN, İLKEM, İREM sk bölgelerinde 24/02/2023 13:00:00 - 24/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Şubat 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Şubat 2023 Cuma 16:00