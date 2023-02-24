İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 25 Şubat Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 25 Şubat Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah AYDOĞDU 1, AYDOĞDU ÇIKMAZI, DEĞİRMENBAHÇE, KAYA 1, KÖYCEĞİZ, SABA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 25/02/2023 23:00:00 - 26/02/2023 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 25 Şubat 2023 Cumartesi 23:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Şubat 2023 Pazar 02:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞLAR, FETİH, ZAMBAK, ÇARŞI sk / VATAN mah AKARSU, ATEŞ, BARUT, BAĞLAR, BEGONYA, ESEN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, FAİK AĞA, GÜRKAN, KÜÇÜK MİLLET, MİLLİYET, RUMELİ, ÇARŞI, ŞAHİN sk bölgelerinde 25/02/2023 16:00:00 - 25/02/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 25 Şubat 2023 Cumartesi 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 25 Şubat 2023 Cumartesi 20:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAHÇELİ, GONCA 1 sk bölgelerinde 25/02/2023 14:00:00 - 25/02/2023 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 25 Şubat 2023 Cumartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 25 Şubat 2023 Cumartesi 20:00