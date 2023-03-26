İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İstanbul 27 Mart Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 27 Mart Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 27 Mart Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beşiktaş
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah ALADOĞAN, KABALAK, PALANGA, TAŞBASAMAK, VATMAN, ÇEVİRMECİ sk / YILDIZ mah PALANGA, TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 27/03/2023 16:00:00 - 27/03/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Mart 2023 Pazartesi 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Mart 2023 Pazartesi 20:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İLALDI sk bölgelerinde 27/03/2023 09:00:00 - 27/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Mart 2023 Pazartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Mart 2023 Pazartesi 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beşiktaş
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah CEVDETPAŞA, ERGUVAN sk bölgelerinde 27/03/2023 15:00:00 - 27/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Mart 2023 Pazartesi 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Mart 2023 Pazartesi 18:00