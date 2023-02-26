İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 27 Şubat Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 27 Şubat Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AKIN, ALP, ATA, DESTAN, DOĞA, FURKAN, GAZİ EMİR, SARAY, SULTAN, TEZCAN, İSMAİL TAN sk bölgelerinde 27/02/2023 16:00:00 - 27/02/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Şubat 2023 Pazartesi 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Şubat 2023 Pazartesi 23:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beyoğlu
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN, DOĞANAY, FATİH SULTAN, KESKİN, KILIÇ, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SÜSLÜ, TEPE ÜSTÜ, ÇINAR, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sk bölgelerinde 27/02/2023 15:00:00 - 27/02/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Şubat 2023 Pazartesi 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Şubat 2023 Pazartesi 21:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah BAYINDIR, BAŞPINAR, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRİNCİ, CEMŞİT, DARGEÇİT, GÖLBAŞI, GÖLYANI, HIZIROĞLU, HİSARÖNÜ, KESTİRME, KETENDERE, KÖYALTI, KİMYA, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MİLLİ MÜCADELE, NARGİLE ÇIKMAZI, NAZLI, PERİ, SUBAŞI, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TOHUM, TRABLUS, TRUVA, TUĞRABERK, TUĞRALI, ÖZ KANARYA, İSTANBUL sk bölgelerinde 27/02/2023 13:00:00 - 27/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Şubat 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Şubat 2023 Pazartesi 16:00