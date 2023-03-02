İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 3 Mart Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 3 Mart Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 3 Mart Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kartal
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İCABET, SARDUNYA, MİHRİŞAH, DEFNE
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 03 Mart 2023 Cuma 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Mart 2023 Cuma 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bağcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 03/03/2023 14:00:00 - 03/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 03 Mart 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Mart 2023 Cuma 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Küçükçekmece
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AKIN, 1.DUT, 1.DİKMEN, 1.ÖMRÜM, 2.BARIŞ, BAYIR, BILDIRCIN, DAĞLI, KEMAL, SOSYAL, SÜLEYMAN EFENDİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 03/03/2023 14:00:00 - 03/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 03 Mart 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Mart 2023 Cuma 17:00