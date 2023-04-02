İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 3 Nisan Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 3 Nisan Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 3 Nisan Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ataşehir
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KEMAL PAŞA, ÇELEBİ MEHMET PAŞA, YILDIRIMBEY, AYDINBEY, DURSUNBEY
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 03 Nisan 2023 Pazartesi 14:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Nisan 2023 Pazartesi 18:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bağcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 52., 54., 56., 57., 58., MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 03/04/2023 14:00:00 - 03/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 03 Nisan 2023 Pazartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Nisan 2023 Pazartesi 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, SANAYİ sk bölgelerinde 03/04/2023 14:00:00 - 03/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 03 Nisan 2023 Pazartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Nisan 2023 Pazartesi 18:00