İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 31 Mart Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 31 Mart Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 30 Mart Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BELKIS HANIM, BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, ELMASAĞA, HALKEVİ, HASESKİ, KORKMAZ ÇIKMAZI, KÖSTEMİR, MİMAR SİNAN, NİL, ORUÇGAZİ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, YAY, YILDIRAN, İNÖNÜ, ŞARKI sk bölgelerinde 31/03/2023 16:00:00 - 31/03/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 31 Mart 2023 Cuma 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 31 Mart 2023 Cuma 23:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Küçükçekmece
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 31/03/2023 15:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 31 Mart 2023 Cuma 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 31 Mart 2023 Cuma 17:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Tuzla
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ŞEKERPINAR, MERSİN, YEŞİLOVA, ILGAZ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 31 Mart 2023 Cuma 14:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 31 Mart 2023 Cuma 18:00