İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 4 Nisan Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 4 Nisan Salı günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 16 Mart Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bağcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2083., 2084., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 680., 681., 698., 699., 700., 701., 702., 714., 722., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 04/04/2023 14:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Nisan 2023 Salı 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Nisan 2023 Salı 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sultanbeyli
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YAYA
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Nisan 2023 Salı 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Nisan 2023 Salı 15:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bağcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1398., 1399., 1400., 1401., 1402., 1406., 1408., 1409., 1411., 1412., 1413., 1414., 1415., FEVZİ ÇAKMAK, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk / GÜNEŞLİ mah 1355., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 04/04/2023 14:00:00 - 04/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Nisan 2023 Salı 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Nisan 2023 Salı 18:00