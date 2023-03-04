İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 5 Mart Pazar elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 5 Mart Pazar günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 5 Mart Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah PLEVNE sk / VATAN mah AKINCILAR, AR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ, HASTANE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 05/03/2023 14:00:00 - 05/03/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 05 Mart 2023 Pazar 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 05 Mart 2023 Pazar 19:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenyurt
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 359., 363., BELDE, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 05/03/2023 13:00:00 - 05/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 05 Mart 2023 Pazar 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 05 Mart 2023 Pazar 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Avcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, LİMON, MUTLU sk bölgelerinde 05/03/2023 13:00:00 - 05/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 05 Mart 2023 Pazar 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 05 Mart 2023 Pazar 16:00