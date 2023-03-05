İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 6 Mart Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 6 Mart Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 5 Mart Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Eyüpsultan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah MEHMET HULUSİ EFENDİ, ORUÇ, ŞEYH ABDULLAH sk / RAMİ YENİ mah BOŞNAK HIDIRBEY, GÜLAĞA, MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, SÜLEYMAN ÇELEBİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHÇE, BEGONYA, HEDEF, NECATİBEY, SALİHPAŞA, SANAYİ, TUNA, UYSALLAR, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 06/03/2023 19:00:00 - 06/03/2023 23:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Mart 2023 Pazartesi 19:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 06 Mart 2023 Pazartesi 23:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/03/2023 16:00:00 - 06/03/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Mart 2023 Pazartesi 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 06 Mart 2023 Pazartesi 23:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ÇAYIRDERE mah LAİKLİK CADDESİ/ KÜÇÜKSİNEKLİ MAH TAŞOVA SOKAK /BÜYÜKSİNEKLİ MAHALLESİ AKŞEMSEDDİN CADDESİ bölgelerinde 06/03/2023 15:30:00 - 06/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Mart 2023 Pazartesi 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 06 Mart 2023 Pazartesi 18:00