İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İstanbul 6 Nisan Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 6 Nisan Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 6 Nisan Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 59 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN, METAL, ULUYOL sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CANER, ULUYOL sk bölgelerinde 06/04/2023 21:00:00 - 06/04/2023 23:59:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Nisan 2023 Perşembe 21:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 06 Nisan 2023 Perşembe 23:59
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bakırköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI sk / SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, HEYET, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk / bölgelerinde 06/04/2023 14:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Nisan 2023 Perşembe 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 06 Nisan 2023 Perşembe 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, İLTER sk bölgelerinde 06/04/2023 13:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Nisan 2023 Perşembe 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 06 Nisan 2023 Perşembe 16:00