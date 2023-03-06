İstanbul'da elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 7 Mart Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 7 Mart Salı günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 5 Mart Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Tuzla
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : AVNİ BEY, GEZİ, ŞEVKETBEY, ÖZGÜ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mart 2023 Salı 14:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mart 2023 Salı 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SAHRA, SARIGAZİ YOLU, İLKBAHAR, YİĞİTLER, KÜRKÇÜLER, FESLEĞEN
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mart 2023 Salı 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mart 2023 Salı 15:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ANADOLU, DEMİRHAN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KERMES, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İLYAS YILMAZER sk / YENİ mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 07/03/2023 13:00:00 - 07/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mart 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mart 2023 Salı 16:00