İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 7 Nisan Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 7 Nisan Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 7 Nisan Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sarıyer
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, MISIR, ÇAM YOLU sk / TARABYA mah HAYDAR ALİYEV sk bölgelerinde 07/04/2023 16:00:00 - 07/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Manevra Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Nisan 2023 Cuma 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Nisan 2023 Cuma 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Küçükçekmece
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.AYDINLAR, 1.GENÇTÜRK, 1.KEKLİK, 1.YUNUS EMRE, 1.ÇAĞLAR, 1.İNCİ, 1407., 1410., 1422. ÇIKMAZ, 2. ZÜMRÜT, 2.KASIMPATI, 2.MEVLANA, 2.UFUK, 3.ÇAMLIK, 4.LALE, 4.PAPATYA, 5.AKASYA, ALBAYRAK, HALKALI İSTASYON, KARAGÜL, KIVIRCIK, KURUBAYIR, KÖMÜRCÜ YOLU, MİLLET, PARK, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL TEPE, VOLKAN, YENİ MEKTEP, ÇAYIRDÜZÜ, ÇINARLI, ÇİÇEKLİ, ÖĞRETMEN, ŞAFAK, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 07/04/2023 15:00:00 - 07/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Nisan 2023 Cuma 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Nisan 2023 Cuma 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sancaktepe
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : AYTEMUR, KANUNİ, MÜRŞİT, ZÜLFİKAR
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Nisan 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Nisan 2023 Cuma 15:00