İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İstanbul 9 Mart Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 9 Mart Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 5 Mart Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sarıyer
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah BÖĞÜRTLEN, HAYDAR ALİYEV sk bölgelerinde 09/03/2023 16:00:00 - 09/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 09 Mart 2023 Perşembe 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 09 Mart 2023 Perşembe 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : TÜRKER, SERDİVAN
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 09 Mart 2023 Perşembe 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 09 Mart 2023 Perşembe 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YENİFİDAN
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 09 Mart 2023 Perşembe 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 09 Mart 2023 Perşembe 16:00