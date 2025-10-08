İstanbul Emniyet Müdürlüğü verileri açıklandı! İşte 2025’in suç oranı en yüksek ilçeleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 2025 yılına ait 9 aylık istatistikleri, megakentin güvenlik tablosuna dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Kent genelinde binlerce olay kayda geçerken, bazı bölgelerde suç oranlarının geçen yıla kıyasla arttığıtespit edildi.

Hırsızlık, dolandırıcılık ve asayiş ihlalleri, en sık görülen suç türleri arasında yer aldı.

EN ÇOK OLAY GAZİOSMANPAŞA’DA

İstanbul genelinde en çok olayın kaydedildiği karakol, Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği oldu. Burada 4 bin 66 olay kayda geçti.

Onu Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği izledi. Arnavutköy’de toplam 3 bin 830 olay rapor edildi. Üçüncü sırada ise Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği, 3 bin 174 olayla yer aldı.

İLK 10 KARAKOL LİSTESİ

Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği – 4.066

Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği – 3.830

Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği – 3.174

Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği – 3.075

Pendik Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği – 2.871

Küçükçekmece Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği – 2.793

Esenyurt Polis Merkezi Amirliği – 2.770

Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği – 2.756

Pendik Yenişehir Şehit Abdullah Türkgezer Polis Merkezi Amirliği – 2.727

Avcılar Polis Merkezi Amirliği – 2.708

SUÇ YOĞUNLUĞU 2 BİNİ AŞAN MERKEZLER

Listenin devamında da birçok karakolun suç sayısı 2 bini geçti.

Bazı öne çıkanlar:

Beylikdüzü Gürpınar P.M. – 2.640

Esenyurt Kıraç P.M. – 2.602

Sultangazi Şehit Bülent Özkan P.M. – 2.590

Eyüpsultan P.M. – 2.581

Esenyurt Mevlana P.M. – 2.521

Küçükçekmece Sefaköy P.M. – 2.512

Pendik Şehit Adil Gözalıcı P.M. – 2.407

Beyoğlu Taksim P.M. – 2.294

Beşiktaş P.M. – 2.273

Kadıköy İskele P.M. – 2.258

ANADOLU YAKASI

Pendik, Kadıköy, Kartal, Ataşehir, Ümraniye ve Maltepe, Anadolu Yakası’nda suç oranlarının yüksek olduğu ilçeler arasında yer aldı. Pendik’teki Çamçeşme ve Yenişehir karakolları öne çıkarken, Kadıköy’de İskele, Göztepe ve Hasanpaşa merkezleri dikkat çekti.

Kartal’da Selahattin Aslantape ve Yakacık,

Ataşehir’de Örnek ve İçerenköy,

Ümraniye’de Çakmak ve Şehit Numan Şeref Datlı,

Maltepe’de Cumhuriyet Polis Merkezi binlerce olayın işlendiği bölgeler oldu.

DİĞER İLÇELER

Gaziosmanpaşa Karadeniz P.M. – 2.013

Beyoğlu Kasımpaşa P.M. – 1.995

Bağcılar P.M. – 1.994

Bayrampaşa P.M. – 1.994

Esenler P.M. – 1.975

Güngören P.M. – 1.970

Şişli Feriköy P.M. – 1.941

Bakırköy Kartaltepe P.M. – 1.930

Sancaktepe Sarıgazi P.M. – 1.905

Fatih Şehremini P.M. – 1.853



Emniyet birimleri, suç oranlarının yoğunlaştığı bölgeleri yeniden sınıflandırdı.

Yeni planlamaya göre bu bölgelerde devriye ekipleri artırılacak, denetimler sıklaştırılacak.

Amaç, yüksek riskli alanlarda suçun caydırıcılığını artırmak ve şehir genelinde güvenlik seviyesini yükseltmek.