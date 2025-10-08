İstanbul Emniyet Müdürlüğü verileri açıklandı! İşte 2025’in suç oranı en yüksek ilçeleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 2025 yılına ait 9 aylık istatistikleri yayımlandı. Bazı ilçelerde suç oranlarının geçtiğimiz yıla göre arttığı belirtilirken, hırsızlık, dolandırıcılık ve asayiş ihlalleri en sık görülen suç türleri oldu. Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Pendik liste başında yer aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 2025 yılına ait 9 aylık istatistikleri, megakentin güvenlik tablosuna dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Kent genelinde binlerce olay kayda geçerken, bazı bölgelerde suç oranlarının geçen yıla kıyasla arttığıtespit edildi.
Hırsızlık, dolandırıcılık ve asayiş ihlalleri, en sık görülen suç türleri arasında yer aldı.
Emniyet birimleri, suç yoğunluğuna göre riskli noktaları yeniden sınıflandırdı.
EN ÇOK OLAY GAZİOSMANPAŞA’DA
İstanbul genelinde en çok olayın kaydedildiği karakol, Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği oldu. Burada 4 bin 66 olay kayda geçti.
Onu Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği izledi. Arnavutköy’de toplam 3 bin 830 olay rapor edildi. Üçüncü sırada ise Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği, 3 bin 174 olayla yer aldı.
İLK 10 KARAKOL LİSTESİ
Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği – 4.066
Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği – 3.830
Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği – 3.174
Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği – 3.075
Pendik Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği – 2.871
Küçükçekmece Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği – 2.793
Esenyurt Polis Merkezi Amirliği – 2.770
Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği – 2.756
Pendik Yenişehir Şehit Abdullah Türkgezer Polis Merkezi Amirliği – 2.727
Avcılar Polis Merkezi Amirliği – 2.708
SUÇ YOĞUNLUĞU 2 BİNİ AŞAN MERKEZLER
Listenin devamında da birçok karakolun suç sayısı 2 bini geçti.
Bazı öne çıkanlar:
Beylikdüzü Gürpınar P.M. – 2.640
Esenyurt Kıraç P.M. – 2.602
Sultangazi Şehit Bülent Özkan P.M. – 2.590
Eyüpsultan P.M. – 2.581
Esenyurt Mevlana P.M. – 2.521
Küçükçekmece Sefaköy P.M. – 2.512
Pendik Şehit Adil Gözalıcı P.M. – 2.407
Beyoğlu Taksim P.M. – 2.294
Beşiktaş P.M. – 2.273
Kadıköy İskele P.M. – 2.258
ANADOLU YAKASI
Pendik, Kadıköy, Kartal, Ataşehir, Ümraniye ve Maltepe, Anadolu Yakası’nda suç oranlarının yüksek olduğu ilçeler arasında yer aldı. Pendik’teki Çamçeşme ve Yenişehir karakolları öne çıkarken, Kadıköy’de İskele, Göztepe ve Hasanpaşa merkezleri dikkat çekti.
Kartal’da Selahattin Aslantape ve Yakacık,
Ataşehir’de Örnek ve İçerenköy,
Ümraniye’de Çakmak ve Şehit Numan Şeref Datlı,
Maltepe’de Cumhuriyet Polis Merkezi binlerce olayın işlendiği bölgeler oldu.
DİĞER İLÇELER
Gaziosmanpaşa Karadeniz P.M. – 2.013
Beyoğlu Kasımpaşa P.M. – 1.995
Bağcılar P.M. – 1.994
Bayrampaşa P.M. – 1.994
Esenler P.M. – 1.975
Güngören P.M. – 1.970
Şişli Feriköy P.M. – 1.941
Bakırköy Kartaltepe P.M. – 1.930
Sancaktepe Sarıgazi P.M. – 1.905
Fatih Şehremini P.M. – 1.853
Emniyet birimleri, suç oranlarının yoğunlaştığı bölgeleri yeniden sınıflandırdı.
Yeni planlamaya göre bu bölgelerde devriye ekipleri artırılacak, denetimler sıklaştırılacak.
Amaç, yüksek riskli alanlarda suçun caydırıcılığını artırmak ve şehir genelinde güvenlik seviyesini yükseltmek.