İstanbul Esenler ilçesi deprem toplanma alanları
Esenler'in dört bir yanında, vatandaşların deprem başta olmak üzere afet anında toplanabilecekleri çok sayıda "Toplanma ve Ana Tahliye Alanları" bulunuyor. İşte Esenler ilçesindeki tüm toplanma alanları...
ESENLER İLÇESİ TOPLANMA VE ANA TAHLİYE ALANLARI
1 – Hz.Bilali Habeşi Camii Yanı Parkı
(Birlik Mh. Kazım Karabekir Cad. 780 Sk.)
2 – 821.Sokak Parkı
(Birlik Mh. Mehmet Akif Ersoy Cad. 821 Sk.)
3 – Taş Camii Önü Meydan
(Birlik Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. 819 Sk.)
4 – Deprem Parkı
(Birlik Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.)
5 – Yürüyüş Yolu Parkı
(Birlik Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.)
6 – Birlik Mah. Pazar Yeri Meydanı
(Birlik Mah. 863 Sk.)
7 – Çifte Havuzlar Parkı
(Çifte Havuzlar Mah. Sarıgöl Cad. Han Sk.)
8 – Sağlık İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası/Veterinerlik Çevresi
(Çifte Havuzlar Mah. Sarıgöl-Yıldız Cad. Kesişimi)
9 – Şehit Türkmen Tekin Parkı
(Davutpaşa Mah. Yıldız Cad.)
10 – Hamidiye Caddesi Parkı
(Fatih Mah. Hamidiye Cad. 241 Sk.)
11 – Dörtyol Meydanı
(Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. 1107/1 Sk.)
12 – Mareşal Fevzi Çakmak Parkı
(Fevzi Çakmak Mah. Ferhatpaşa Cad. 1124 Sk.)
13 – Şehit Şevki Eren Yetkin Parkı
(Havaalanı Mah. Taşocağı Cad.)
14 – Havaalanı Bölge Parkı
(Havaalanı Mah. İpekyolu Cad. Gönlübol Sk.)
15 – Kazım Karabekir 1001 Sk. Parkı (Karbeyaz)
(Kazım Karabekir Mah. 1001 Sk.)
16 – Kemerli Giriş Parkı
(Kemer Mah. Şehit Mustafa Dündar Cad.)
17 – Güneştepe Parkı
(Kemer Mah. 949/1 Sk.)
18 – Kemer Parkı
(Kemer Mah. 943 Sk.)
19 – Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphane Meydanı
(Menderes Mah. 302 Sk.)
20 – Menderes Bölge Parkı
(Menderes Mah. Endülüs Cad. 343 Sk.)