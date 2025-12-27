İstanbul Esenyurt’ta otobüs şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar

İstanbul Esenyurt’ta hareket halindeki bir otobüs, yol kenarından aşağıya devrildi. Kazanın ardından olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sahada sürdürdüğü çalışmalar sırasında ölenlerin bulunduğu, bazı yolcuların da yaralandığı belirtildi. Araçta sıkışan kişilere müdahale ediliyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazanın 27 Aralık Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

CAN KAYBI ARTTI

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü, yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.”