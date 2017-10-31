Perşembe günü açıklayacak
Perşembe günü açıklayacak
Bülent Arınç'tan flaş Melih Gökçek açıklaması!
Bülent Arınç'tan flaş Melih Gökçek açıklaması!
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında flaş karar!
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında flaş karar!
Deniz Baykal ile ilgili son dakika açıklaması
Deniz Baykal ile ilgili son dakika açıklaması

İstanbul Fatih'te bir kişi ölü bulundu

FATİH'de cadde üzerinde bir kişi ölü bulundu. Polis, ölümün uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken ceset, otopsi için ambulansa Yenibosna Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

İstanbul Fatih'te bir kişi ölü bulundu

Aksaray Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde Tekstil dükkanın önündeki yaya kaldırımda saat 22.15 sıralarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, 55 - 60 yaşlarındaki kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri cesedin çevresinde güvenlik şeridi çekti. 

Ölen kişinin üzerinde kimlik çıkmadığını yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceset ve çevresinde incelemelerde bulundu. 


Cesette herhangi şüpheli bir duruma rastlanmazken polis, ölümün uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardında ceset ambulansa Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #fatih
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Berivan Minaz sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Sonraki Haber
Trump, Fed adayını perşembe günü açıklayacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.