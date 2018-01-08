Fatihte meydana gelen trafik kazasında 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

İstanbul Fatihte meydana gelen trafik kazasında 1'i kadın 3 kişi yaralandı.



Kaza, İskender Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre, orta şeritte ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkan 59 ZC 287 plakalı otomobil, sol şeritte ilerleyen 34 PB 8475 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeritteki otomobil, orta refüjdeki trafik lambalarına vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan 1'i kadın 3 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik akışı iki şeritten sağlandı.



Kazaya karışan araçların caddeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.