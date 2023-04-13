İstanbul'da tarihi surlar böyle çöktü!

Olay, saat 18.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi surlarda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında, surların altında yaptığı barakada yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Gündoğar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gündoğar'ın cenazesi morga kaldırıldı. Çöken surlar havadan görüntülendi.