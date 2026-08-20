İstanbul Fındıklı'da tramvay raydan çıktı! T1 hattında seferler durdu

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Kabataş yönüne seyir halinde olan bir tramvay, Beyoğlu Fındıklı istasyonu yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul Fındıklı'da tramvay raydan çıktı! T1 hattında seferler durdu
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Karşı şeritteki rayların üzerine geçen tramvaydaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, hatta seferler kısıtlı olarak sürdürülüyor.

KARŞI ŞERİDİN RAYLARINA GEÇTİ

Olay, öğle saatlerinde Fındıklı mevkisinde meydana geldi. Kabataş istikametine ilerleyen tramvay, makas geçişi yakınlarında raydan çıkarak Bağcılar yönüne giden ray hattına kaydı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye, sağlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) teknik ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, SEFERLER DÜZENLENDİ

Kazada ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vagonlardaki yolcular kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

Raydan çıkan tramvayın kaldırılması ve hattın yeniden ulaşıma açılması için teknik ekiplerin çalışmaları devam ederken, T1 hattındaki seferlerin geçici olarak Fındıklı - Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

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