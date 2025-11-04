İstanbul güne yoğun sisle uyandı: Görüş birkaç metre düştü
İstanbul'da dün akşam başlayan yoğun sis, sabahın ilk saatlerinde de etkisini artırarak sürdürdü; boğazda görüş mesafesi yer yer birkaç metreye inerken, o ikonik manzaralar adeta yok oldu.
Yayınlanma:
İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sis, sabahın ilk saatlerinde de varlığını sürdürdü.
Kent genelinde hem karada hem de denizde görüş mesafesi azalırken, sürücüler trafikte zaman zaman zorlu anlar yaşadı.
İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle, bazı bölgelerde görüş mesafesi de birkaç metreye kadar indi.
İSTANBUL'UN SİMGELERİ BEYAZ ÖRTÜ ALTINDA KAYBOLDU
Sabah işe gitmek için yola koyulan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz bir örtü tarafından karşılandı.
Üsküdar sahilinde, Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içerisinde yok oldu.