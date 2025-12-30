İstanbul Güngören’de 5 katlı binada balkon çöktü: Yayalar son anda kurtuldu

İstanbul’un Güngören ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katındaki balkonun çökmesi paniğe neden oldu. Yayalar, düşen beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki binanın en üst katında bulunan balkon ansızın çöktü. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar çökme anında hızla uzaklaşarak yaralanmaktan kurtuldu.

Düşen parçalar nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Kopan beton parçalarının düştüğü dairede inceleme yapıldı. Ekiplerin binadan karot örneği aldığı, yapılacak teknik değerlendirmenin ardından gerekli işlemlerin uygulanacağı öğrenildi.

Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınarak cadde yaya geçişine kontrollü olarak açık bırakıldı.