İstanbul Güngören'de tramvay kazası: Ters yönden dönen minibüse çarptı!

İstanbul Güngören'de Abdi İpekçi Caddesi üzerinde seyir halindeki tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari bir minibüse çarptı. Yaşanan kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR VAR, SEFERLERDE AKSAMA YAŞANIYOR

Alınan ilk bilgilere göre kazada yaralananlar olurken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik ve tramvay seferlerinde aksamalar yaşanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.