İstanbul hava durumu 5 Şubat: İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) paylaştığı 5 günlük tahmin raporuna göre İstanbul’da 5 Şubat’ta yağışlı hava etkisini sürdürecek. Tahminlerde kar yağışına ilişkin bir işaret yer almazken, sıcaklıkların gün içinde 8-13 derece aralığında olması bekleniyor.

5 ŞUBAT PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

MGM’nin günlük tahminine göre 5 Şubat Perşembe günü İstanbul’da yağış bekleniyor. Sıcaklık en düşük 8, en yüksek 12 derece olarak öngörülüyor.

Nem oranı gün içinde yüzde 65 ile 79 arasında değişirken, rüzgâr hızının 18 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor.

5 ŞUBAT’TA SAAT SAAT İSTANBUL TAHMİNİ

MGM’nin saatlik tahminine göre 5 Şubat Perşembe günü İstanbul’da sıcaklık sabah saatlerinde 8-9 dereceye kadar düşüyor. Gün içinde sıcaklık 12 dereceye kadar yükselirken, rüzgârın özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

21.00-24.00: 10 derece

24.00-03.00: 9 derece

03.00-06.00: 8 derece

06.00-09.00: 9 derece

09.00-12.00: 11 derece

12.00-15.00: 12 derece

15.00-18.00: 11 derece

18.00-21.00: 11 derece

21.00-24.00: 10 derece

Rüzgârın gün içinde ortalama 8-19 km/sa aralığında, maksimum ise 30-32 km/sa seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI VAR MI?

MGM’nin 5 günlük tahmin raporunda İstanbul için 5-6 Şubat tarihlerinde kar yağışı öngörülmüyor. Tahminlerde yağışın yağmur şeklinde olacağı belirtiliyor.