İstanbul hava durumu 5 Şubat: İstanbul'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre İstanbul’da 5 Şubat Perşembe günü aralıklı yağış bekleniyor. Sıcaklık 8-12 derece bandında seyrederken, rüzgâr zaman zaman 30 km/sa seviyelerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) paylaştığı 5 günlük tahmin raporuna göre İstanbul’da 5 Şubat’ta yağışlı hava etkisini sürdürecek. Tahminlerde kar yağışına ilişkin bir işaret yer almazken, sıcaklıkların gün içinde 8-13 derece aralığında olması bekleniyor.
5 ŞUBAT PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU
MGM’nin günlük tahminine göre 5 Şubat Perşembe günü İstanbul’da yağış bekleniyor. Sıcaklık en düşük 8, en yüksek 12 derece olarak öngörülüyor.
Nem oranı gün içinde yüzde 65 ile 79 arasında değişirken, rüzgâr hızının 18 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor.
5 ŞUBAT’TA SAAT SAAT İSTANBUL TAHMİNİ
MGM’nin saatlik tahminine göre 5 Şubat Perşembe günü İstanbul’da sıcaklık sabah saatlerinde 8-9 dereceye kadar düşüyor. Gün içinde sıcaklık 12 dereceye kadar yükselirken, rüzgârın özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.
21.00-24.00: 10 derece
24.00-03.00: 9 derece
03.00-06.00: 8 derece
06.00-09.00: 9 derece
09.00-12.00: 11 derece
12.00-15.00: 12 derece
15.00-18.00: 11 derece
18.00-21.00: 11 derece
21.00-24.00: 10 derece
Rüzgârın gün içinde ortalama 8-19 km/sa aralığında, maksimum ise 30-32 km/sa seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI VAR MI?
MGM’nin 5 günlük tahmin raporunda İstanbul için 5-6 Şubat tarihlerinde kar yağışı öngörülmüyor. Tahminlerde yağışın yağmur şeklinde olacağı belirtiliyor.