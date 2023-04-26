Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı: Bu gece başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı kodlu uyarı verdi. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı uyarıda kuvvetli yağış beklenildiği duyuruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı. Öte yandan Meteoroloji, bu akşam 22.00 ile yarın akşam 21.00 arasında kuvvetli sağanak yağış için vatandaşları uyardı.