Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı: Bu gece başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı kodlu uyarı verdi. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı uyarıda kuvvetli yağış beklenildiği duyuruldu. Öte yandan Meteoroloji, bu akşam 22.00 ile yarın akşam 21.00 arasında kuvvetli sağanak yağış için vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı kodlu uyarı verdi. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı uyarıda kuvvetli yağış beklenildiği duyuruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı. Öte yandan Meteoroloji, bu akşam 22.00 ile yarın akşam 21.00 arasında kuvvetli sağanak yağış için vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 16 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
Antalya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Tekirdağ, Aydın, Burdur, Çanakkale, Isparta, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Yalova'nın bulunduğu uyarıda kuvvetli yağış beklenildiği açıklandı.
METEOROLOJİ'DEN MARMARA'NIN DOĞUSUNA DA UYARI
Öte yandan Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik) için de uyarıda bulunan Meteoroloji, kuvvetli sağanak yağış beklenildiğinden vatandaşların su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN UYARI
Bu akşam saat 22.00 ile yarın akşam saat 21.00 arasında beklenilen kuvvetli yağış için de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbulluları kuvvetli sağanak yağış için uyardı.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.