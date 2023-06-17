İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte pazar günü İstanbul'da ilçe ilçe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da cumartesi gecesinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışın pazar sabah saatlerinde etkisini hafifleteceği ve öğlen saatlerine doğru etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.

ADALAR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

ATAŞEHİR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

AVCILAR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 27 derece

BAĞCILAR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 27 derece

BAKIRKÖY HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 27 derece

BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

BEYKOZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

BEYLİKDÜZÜ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BEYOĞLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

ÇATALCA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 27 derece

ESENLER HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

ESENYURT HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

EYÜP HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

FATİH HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 28 derece

GAZİOSMANPAŞA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

GÜNGÖREN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 27 derece

KADIKÖY HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 27 derece

KAĞITHANE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

KARTAL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 27 derece

KÜÇÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

MALTEPE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

PENDİK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

SANCAKTEPE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

SARIYER HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

SİLİVRİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

SULTANBEYLİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

SULTANGAZİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

ŞİLE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

ŞİŞLİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 27 derece

TUZLA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 28 derece

ÜMRANİYE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

ÜSKÜDAR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

ZEYTİNBURNU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 27 derece

Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx?b=1#sfB