İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte pazar günü İstanbul'da ilçe ilçe hava durumu
Türkiye, yaz aylarına girmesine rağmen bir çok ilde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Peki pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da pazar günü hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da cumartesi gecesinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışın pazar sabah saatlerinde etkisini hafifleteceği ve öğlen saatlerine doğru etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.
ADALAR HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
ATAŞEHİR HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
AVCILAR HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 27 derece
BAĞCILAR HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 24 derece
BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 27 derece
BAKIRKÖY HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 27 derece
BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
BEYKOZ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
BEYLİKDÜZÜ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
BEYOĞLU HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
ÇATALCA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 27 derece
ESENLER HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
ESENYURT HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
EYÜP HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
FATİH HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 28 derece
GAZİOSMANPAŞA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
GÜNGÖREN HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 27 derece
KADIKÖY HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 27 derece
KAĞITHANE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
KARTAL HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 27 derece
KÜÇÜKÇEKMECE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
MALTEPE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
PENDİK HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
SANCAKTEPE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
SARIYER HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 24 derece
SİLİVRİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
SULTANBEYLİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
SULTANGAZİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
ŞİLE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
ŞİŞLİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 27 derece
TUZLA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 28 derece
ÜMRANİYE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
ÜSKÜDAR HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu akşam yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
ZEYTİNBURNU HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 27 derece
Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx?b=1#sfB